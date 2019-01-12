2019-01-12T16:03:46+03:00
Досуг

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области выступит в Австрии в канун Старого Нового года

Концерт состоится в «Золотом зале» Венской филармонии Musikverein
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области выступит в Австрии в канун Старого Нового года.Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области выступит в Австрии в канун Старого Нового года.
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Губернаторский симфонический оркестр – один из ведущих коллективов Приангарья. Совместно с оркестром выступят и другие творческие иркутские дарования: ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», участник ансамбля «Доктор Джаз» Александр Сорвин, солистка иркутской филармонии Мария Тощева и солист музыкального тетра имени Н.М Загурского Андрей Данилов. В концерте также примут участие и мировые звезды: солист московского театра «Геликон-опера Алексей Тихомиров, а также музыканты из Сербии – виолончелистка Анна Топалович и примадонна Национального театра Белграда Ядранка Йованович.

Один из ведущих творческих коллективов Приангарья – Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша начинает гастроли в Австрии.

- В Вене музыканты и артисты представят две концертные программы, - сообщили в пресс-службе Администрации Иркутска. - 11 января Губернаторский симфонический оркестр, иркутские солисты Мария Тощева и Андрей Данилов выступят в Концертном зале крупнейшей частной консерватории «Амадеус». На сцене прозвучат произведения Моцарта, Дворжака, Зингера и других композиторов.

А в канун Старого Нового года Губернаторский симфонический оркестр сыграет в «Золотом зале» Венской филармонии Musikverein.

Отметим, что этот зал является центром музыкальной культуры Вены и относится к лучшим концертным залам всего мира благодаря своей «хрустальной» акустике.

Кстати, иркутский оркестр год назад уже выступал в знаменитом зале. Венская публика приняла наших музыкантов бурными овациями.

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