29 ледовых переправ открыли в Иркутской области
Ледовые переправы продолжают открываться в Иркутской области. Для отдаленных территорий их появление – возможность быстро добраться до «большой земли». Однако инспекторы призывают соблюдать осторожность – нельзя выезжать на лед на слишком тяжелом транспорте, в местах, где проезд запрещен и т.д.
- Накануне в Иркутской области мы открыли ледовых переправы, - сообщает пресс-служба ведомства. - Через реку Ангару в районе поселка Балаганск появилась ледовая дорога с допустимой нагрузкой пять тонн, в Усть-Удинском районе через Ангару допущена к эксплуатации переправа в районе населенного пункта Новая Уда с допустимой нагрузкой также пять тонн. В Тайшетском районе через реку Бирюсу теперь можно добраться до поселка Пея с ограничением по весу автомобиля десять тонн.
В настоящее время на контроле находится эксплуатация 29 ледовых переправ в Прибайкалье. Государственные инспекторы по маломерным судам призывают водителей соблюдать правила безопасного передвижения по зимникам, следовать предупреждающим и запрещающим дорожным знакам.