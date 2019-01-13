2019-01-13T05:22:48+03:00
Авто

29 ледовых переправ открыли в Иркутской области

Инспекторы призывают соблюдать меры безопасности
Ольга БУЕВА
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29 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.29 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Ледовые переправы продолжают открываться в Иркутской области. Для отдаленных территорий их появление – возможность быстро добраться до «большой земли». Однако инспекторы призывают соблюдать осторожность – нельзя выезжать на лед на слишком тяжелом транспорте, в местах, где проезд запрещен и т.д.

- Накануне в Иркутской области мы открыли ледовых переправы, - сообщает пресс-служба ведомства. - Через реку Ангару в районе поселка Балаганск появилась ледовая дорога с допустимой нагрузкой пять тонн, в Усть-Удинском районе через Ангару допущена к эксплуатации переправа в районе населенного пункта Новая Уда с допустимой нагрузкой также пять тонн. В Тайшетском районе через реку Бирюсу теперь можно добраться до поселка Пея с ограничением по весу автомобиля десять тонн.

В настоящее время на контроле находится эксплуатация 29 ледовых переправ в Прибайкалье. Государственные инспекторы по маломерным судам призывают водителей соблюдать правила безопасного передвижения по зимникам, следовать предупреждающим и запрещающим дорожным знакам.

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