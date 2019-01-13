Новая декоративная иллюминация появилась на улицах Иркутска

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-13T05:45:07+03:00

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Иркутск стал ярче. Архитектурную подсветку оборудовали на центральных городских улицах – Чкалова, Декабрьских Событий и Советской.

- Всего установили около 300 светодиодных конструкций различной тематики, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Например, по улице Чкалова на световых опорах оборудованы светодиодные консоли с городской символикой, по улице Декабрьских Событий изображены исторические строения, по улице Советской – объемные конструкции с элементами архитектурных узоров деревянного зодчества Иркутска.

В администрации Иркутска добавляют, что город должен сиять не только в новогодние праздники.

Не только центральные улицы украсила оригинальная подсветка. Также светодиоды установили на Байкальском кольце и на световых опорах пешеходного мостика от Верхней Набережной до острова Юность.

В настоящее время прорабатывается перечень улиц, на которых будет установлена декоративная уличная иллюминация в 2019 году.