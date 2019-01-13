2019-01-13T05:45:07+03:00
Общество

Новая декоративная иллюминация появилась на улицах Иркутска

Архитекторы уверены, что подсветка придает городу индивидуальность
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Новая декоративная иллюминация появилась на улицах Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Новая декоративная иллюминация появилась на улицах Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
Изменить размер текста:

Иркутск стал ярче. Архитектурную подсветку оборудовали на центральных городских улицах – Чкалова, Декабрьских Событий и Советской.

- Всего установили около 300 светодиодных конструкций различной тематики, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Например, по улице Чкалова на световых опорах оборудованы светодиодные консоли с городской символикой, по улице Декабрьских Событий изображены исторические строения, по улице Советской – объемные конструкции с элементами архитектурных узоров деревянного зодчества Иркутска.

В администрации Иркутска добавляют, что город должен сиять не только в новогодние праздники.

Не только центральные улицы украсила оригинальная подсветка. Также светодиоды установили на Байкальском кольце и на световых опорах пешеходного мостика от Верхней Набережной до острова Юность.

В настоящее время прорабатывается перечень улиц, на которых будет установлена декоративная уличная иллюминация в 2019 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске
Легкоатлет Александр Меньков установил лучший результат сезона в мире на турнире в Иркутске
В Иркутской области пенсионерка отдала сбережения мошеннице, которая обещала ей вернуть переплату за ЖКХ
29 ледовых переправ открыли в Иркутской области
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области выступит в Австрии в канун Старого Нового года
Смертельное ДТП в Бурятии: автомобиль слетел с моста в Закаменском районе
Бывший житель Братска помог полиции раскрыть ряд преступлений
Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия
Столярная мастерская горела в Иркутске: пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки
Трамвай и КАМАЗ столкнулись в Иркутске в районе железнодорожного вокзала
Эшелон с танками Т-34, переданными из Лаоса в Россию, прибудет в Иркутск 14 января
Спасатели пресекли незаконный выезд 16 автомобилей на опасных участках вне ледовых переправ
Интернет - мошенники: жительница Иркутска лишилась денег при продаже коляски на сайте
29 грузовых вагонов сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области
Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске
Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины
Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный
Дождались: ХК «Ермак» одержал победу в основное время, повержен воскресенский «Химик»
Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске
Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо
Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской клинической больницы