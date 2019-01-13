2019-01-13T07:58:30+03:00
Авто

Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске

Пожилой человек переходил дорогу в районе кинотеатра «Баргузин»
Ольга БУЕВА
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Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске. Фото: ДТП-38Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске. Фото: ДТП-38
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Пешехода сбили на машине в районе остановке «Баргузин». ДТП произошло после полуночи 13 января. Сообщение об этом появилось в популярном паблике автомобилистов в социальных сетях.

- Мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора, - пишут очевидцы происшествия. – Скорая приехала быстро.

Также сообщается, что травмы оказались несовместимы с жизнью – пожилой мужчина погиб. Сейчас в подробностях произошедшего разбираются представители ГИБДД. О том, кто виноват в ДТП, покажут результаты различных экспертиз и заключения специалистов. Только после этого будет принято правовое решение.

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