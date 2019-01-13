2019-01-13T10:04:13+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла новосибирский «Сибсельмаш»

Впереди у иркутян выездная серия игр
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла новосибирский «Сибсельмаш». Фото: Татьяна ГЛЮК«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла новосибирский «Сибсельмаш». Фото: Татьяна ГЛЮК
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В очередном матче чемпионата России хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» порадовали своих болельщиков и на родном льду обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 5:3.

Первого забитого мяча 684 зрителям на трибунах пришлось ждать 36 минут. Счет в матче открыли наши парни. Мяч на свой счет записал Петр Захаров. Но уже через 8 минут новосибирцы восстановили равновесие усилиями Павла Анисимова и на перерыв команды ушли при равных цифрах на табло.

В начале второго отрезка соперники вновь обменялись забитыми мячами. Сначала вперед иркутян вывел Евгений Шадрин, а затем гости отыгрались благодаря Алексею Доровских. И все же последнее слово в матче было за бело-синими. Победу нашей дружине принесли еще три точных удара в исполнении Руслана Тремаскина, Дениса Цыцарова и Тимофея Безносова. Все, на что хватило гостей, это отыграть еще один мяч.

Теперь хоккеисты «Байкал-Энергии» отправляются в выездное турне, которое начнется 16 января матчем в Ульяновске с местной «Волгой».

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