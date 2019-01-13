СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-13T10:37:33+03:00

В Ангарске столкнулись четыре автомобиля. Фото: ДТП-38

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Четыре автомобиля столкнулись в Ангарске. ДТП произошло на улице Алешина 12 января. Информация об этом появилась в популярном паблике автомобилистов в соцсетях.

- По предварительной информации, водитель одной из иномарок выехал на полосу встречного движения, - сообщают в паблике. - В результате ДТП никто не пострадал.

Известно, что участниками аварии стали четыре иномарки – «Ниссан», универсал «Субару», учебный хетчбэк «Хендэ» и «Мицубиси».

В подробностях ДТП сейчас разбираются представители ГИБДД. Говорится о том, что общий ущерб составил кругленькую сумму – не меньше миллиона рублей.

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