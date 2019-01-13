Бурятии ребенок попал под колеса автомобиля, катаясь на «ватрушке»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-13T12:24:50+03:00

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Известно, что катание на тюбах или «вартрушках», как их еще называют в народе, опасно. Однако развлечение по-прежнему популярно. Несчастный случай произошел в Бурятии, в Улан-Удэ. Здесь ребенок катался на «ватрушке» на улице Краснодонской. Внезапно вылетел на проезжую часть и угодил под колеса проезжающей мимо иномарки.

- В результате происшествия мальчик получил травму живота и ушиб легкого, - сообщают местные СМИ со ссылкой на сводку ГУ МВД. - Мальчика экстренно доставили в больницу.

О возрасте пострадавшего ребенка ничего не известно. В ситуации также разбираются представители ГИБДД.

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Опасное развлечение устроили жители Иркутской области. Молодые мужчины нашли в гараже ватрушку для катания с гор и прикрепили ее к автомобилю «Тойота Королла», предвкушая рискованное развлечение. Им и в головы не приходило, что такое «веселье» может закончиться трагедией.