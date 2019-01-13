Прогноз погоды в Иркутске: 14 января днем будет -19

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-13T16:24:03+03:00

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В Иркутске 14 января переменная облачность, осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер в понедельник будет дуть северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -27,-29, днем столбики уличных термометров покажут -17,-19. По области местами ожидается усиление ветра, слабые метели.

- В Приангарье 14 января - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 12-17 м/с.

Температура ночью по Иркутской области -26,-31, при прояснении -36,-41. Днем будет -16,-21, в пониженных формах рельефа -26,-31, в западных районах местами до -12 градусов.