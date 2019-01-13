2019-01-13T17:19:50+03:00
Общество

Бал-маскарад прошел на острове Конном в Иркутске

В мероприятии приняли участие сотни иркутян
Ольга БУЕВА
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Бал-маскарад прошел на острове Конном в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Бал-маскарад прошел на острове Конном в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Это стало традицией. Снова в канун старого Нового года провели бал-маскарад. Он прошел на острове Конном. Несмотря на довольно холодную погоду, желающих присоединиться к празднику было немало. Иркутяне отметили особую атмосферу, которая царила на балу-маскараде. Было по-настоящему весело!

- Это интересное мероприятие, где каждый может почувствовать себя в роли сказочного героя и просто весело провести выходной день, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска.

В программе были конкурсы, подарки за лучший костюм, танцевальный флешмоб и многое другое.

Для комфортного досуга жителей на острове Конный работают три кафе, а также пункт проката спортинвентаря – коньков, лыж, тюбов. Кроме того, на территории установлена новогодняя елка, оборудован ледовый городок.

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