СЕГОДНЯ 04:39 2019-01-14T05:35:23+03:00

Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ночью 14 января в Иркутске огонь уничтожил автомобиль . Еще один случай пожара произошел на станции Батарейная, там сгорели две бани. В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности случившегося.

- Спасатели принимали участие в тушении автомобиля «Toyota» на улице Баррикад. Кроме этого, на станции Батарейная сгорели две бани. Суммарно были задействованы 11 человек и 3 единицы техники.

Инспекторы пожарного надзора изучают места пожаров и опрашивают возможных свидетелей происшествий. После чего будет дано заключение о причине возникновения огня. Одной из возможных версий является короткое замыкание проводки.

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