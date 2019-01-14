2019-01-14T05:35:23+03:00
Общество

Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за сутки

Причины пожаров выясняются
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за суткиДве бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за суткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ночью 14 января в Иркутске огонь уничтожил автомобиль . Еще один случай пожара произошел на станции Батарейная, там сгорели две бани. В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности случившегося.

- Спасатели принимали участие в тушении автомобиля «Toyota» на улице Баррикад. Кроме этого, на станции Батарейная сгорели две бани. Суммарно были задействованы 11 человек и 3 единицы техники.

Инспекторы пожарного надзора изучают места пожаров и опрашивают возможных свидетелей происшествий. После чего будет дано заключение о причине возникновения огня. Одной из возможных версий является короткое замыкание проводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ангарске столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло на улице Алешина. Подробнее.

Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске. Пожилой человек переходил дорогу в районе кинотеатра «Баргузин. Подробнее.

Крушение поезда в Иркутской области: появились фото и видео с места происшествия

Авария произошла сегодня, 12 января. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24