Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за сутки
Ночью 14 января в Иркутске огонь уничтожил автомобиль . Еще один случай пожара произошел на станции Батарейная, там сгорели две бани. В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности случившегося.
- Спасатели принимали участие в тушении автомобиля «Toyota» на улице Баррикад. Кроме этого, на станции Батарейная сгорели две бани. Суммарно были задействованы 11 человек и 3 единицы техники.
Инспекторы пожарного надзора изучают места пожаров и опрашивают возможных свидетелей происшествий. После чего будет дано заключение о причине возникновения огня. Одной из возможных версий является короткое замыкание проводки.
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