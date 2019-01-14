2019-01-14T08:15:52+03:00
Происшествия

Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске: водителя «Тойота Приус» нашли по соцсетям

Нарушителем оказался 20-летний горожанин, которого накажут за езду по тротуару
Платон ПРАВДИН
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Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске.Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске.
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В руки госавтоинспекторов попала видеозапись, на которой водитель «Тойота Приус» явно нарушает правила дорожного движения. 20-летний водитель дрифтовал возле памятника Александру III -там, где каждый день гуляют тысячи иркутян. Что хотел доказать водитель «Приуса», непонятно. Но создать опасную ситуацию у него точно получилось, еще, и нарушив правила дорожного движения.

- Найти нарушителя, помогла видеозапись из соцсетей, которую нашли сотрудники ГИБДД, -сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Иркутянин привлечен к административной ответственности за движение по тротуару.

Напомним, не так давно также отличился дрифтом возле памятника Александру III водитель джипа Toyota Land Cruiser . Попав в соцсети, видео с дрифтом престижного внедорожника набрало более 23 тысяч просмотров. Не отреагировать на такое поведение водителя правоохранительные органы не смогли. Подробности >>>

Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске: водитель "Тойота-Приус" будет наказан.

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