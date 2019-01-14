Торжественная встреча эшелона с танками Т-34 прошла в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-14T08:09:01+03:00

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Сегодня, 14 января в Иркутск прибыл эшелон с танками Т-34. Поезд с танками приехал на перрон вокзала «Иркутск - Пассажирский» в 10:00. Даже несмотря на тридцатиградусный мороз увидеть это зрелище собралось более двухсот человек: школьники, военные, кадеты и любопытные горожане. Все с замиранием сердца смотрели на величественные железные фигуры.

- Сразу задумываешься о том, как воевали наши прадеды во время войны, - делятся впечатлениями школьники из Хомутова. – Гордость за нашу страну и патриотизм ощущаются в сердце.

Правда, на танках были флаги Лаоса. Именно оттуда «железные великаны» и направляются в Подмосковье. В конце прошлого года Министру обороны РФ удалось договориться о передаче Т-34 России. До Владивостока танки добирались по морю. А у же оттуда по железной дороге через всю Россию.

Что касается состояния орудий, то все в порядке. Они полностью исправны, хоть сейчас в бой. Но, конечно же, воевать на них никто не собирается. Их доставили в Россию для того, чтобы передать музеям, использовать в съемках фильмов и на парадах.