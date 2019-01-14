Большой куш: в Иркутской области у приставов похитили 213 килограмм изъятого нефрита

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-14T09:59:43+03:00

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В Усольском районе Иркутской области произошло дерзкое ограбление. Воры проникли в хранилище местных судебных приставов и похитили оттуда более 200 килограмм нефрита. Драгоценные камни были изъяты у одного из местных жителей за долги, планировалось, что их реализуют на аукционе.

В отдел судебных приставов поступило постановление об изъятии имущества должника. У жителя Усолья, помимо прочего, обнаружили 213 килограмм нефрита. Их оценили в 971 тысячу рублей. Камни были описаны и отправлены на хранение в служебное помещение, после новогодних праздников их должны были выставить на торги. Однако этого не произошло, камни бесследно исчезли.

- После того как пропажу обнаружили, было подано заявление в полицию, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – После проведения предварительной проверки, возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Сыщики, занимающиеся расследованием, выясняют все детали случившегося. Они опрашивают возможных свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения.