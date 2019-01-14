2019-01-14T11:43:44+03:00
Происшествия

Авария с маршруткой в Киренске: водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлением

Виновника ДТП госпитализировали
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Авария с маршруткой в Киренске: водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлениемАвария с маршруткой в Киренске: водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлениемФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вчера, 13 января в 17:34 на 25 километре автодороги «Жигалово-Киренск» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» не справился с управлением и врезался в маршрутку марки "Мерседес Бенц", которая следовала в Иркутск.

- Никто из пассажиров автобуса не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Киренска.

Виновник ДТП получил травмы. Его госпитализировали. Также водитель «Тойоты Хайс» прошел медицинское освидетельствование, в скором времени будет известно, в каком состоянии он управлял машиной.

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