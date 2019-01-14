2019-01-14T12:30:31+03:00
Происшествия

Сход 29 вагонов в Иркутской области: Следственный комитет расследует причины аварии

Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Сход 29 вагонов в Иркутской области: Следственный комитет расследует причины аварии. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Сход 29 вагонов в Иркутской области: Следственный комитет расследует причины аварии. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Выяснением причины схода 29 вагонов на перегоне «Делюр-Тыреть» в Заларинском районе займется Следственный комитет. Сыщикам предстоит разобраться, что привело к аварии, в результате которой с рельс сошли вагоны, груженные каменным углем, а также повреждено 250 метров железной дороги.

Это произошло утром 12 января в 8.58 по местному времени. 29 вагонов грузового состава, перевозившего уголь, сошли с рельс. Из-за повреждения 250-ти метров железнодорожного полотна и 2-ух опор контактной сети, несмотря на то, что ремонтные работы продолжались и ночью, движение на участке «Делюр-Тыреть» было остановлено почти на сутки. К счастью, никто не пострадал.

- Размер ущерба превысил 1 миллион рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России на транспорте. – Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения.

Сыщики выясняют все подробности случившегося. Они изучают схему аварии и опрашивают бригаду машинистов состава. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сход 29 грузовых вагонов с рельс в Иркутской области: движение на железнодорожных путях перекрыто. Повреждено 300 метров железнодорожного полотна. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Иркутской области 15 января ожидаются сильный ветер и поземки
Авария с маршруткой в Киренске: водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлением
Большой куш: в Иркутской области у приставов похитили 213 килограмм изъятого нефрита
Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске: водителя «Тойота Приус» нашли по соцсетям
Торжественная встреча эшелона с танками Т-34 прошла в Иркутске
Откопали грузовик из сугроба:экипаж ДПС помог водителю вытащить УАЗ, съехавший в кювет
Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за сутки
Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Перми: стало плохо пассажиру
Чемпионат России 2019 по волейболу: «Ангара» из Иркутска продолжает выигрывать
Бал-маскарад прошел на острове Конном в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 14 января днем будет -19
Бурятии ребенок попал под колеса автомобиля, катаясь на «ватрушке»
В Ангарске столкнулись четыре автомобиля
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла новосибирский «Сибсельмаш»
Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске
Легкоатлет Александр Меньков установил лучший результат сезона в мире на турнире в Иркутске