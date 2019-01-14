Сход 29 вагонов в Иркутской области: Следственный комитет расследует причины аварии

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-14T12:30:31+03:00

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Выяснением причины схода 29 вагонов на перегоне «Делюр-Тыреть» в Заларинском районе займется Следственный комитет. Сыщикам предстоит разобраться, что привело к аварии, в результате которой с рельс сошли вагоны, груженные каменным углем, а также повреждено 250 метров железной дороги.

Это произошло утром 12 января в 8.58 по местному времени. 29 вагонов грузового состава, перевозившего уголь, сошли с рельс. Из-за повреждения 250-ти метров железнодорожного полотна и 2-ух опор контактной сети, несмотря на то, что ремонтные работы продолжались и ночью, движение на участке «Делюр-Тыреть» было остановлено почти на сутки. К счастью, никто не пострадал.

- Размер ущерба превысил 1 миллион рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России на транспорте. – Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения.

Сыщики выясняют все подробности случившегося. Они изучают схему аварии и опрашивают бригаду машинистов состава. Расследование продолжается.

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