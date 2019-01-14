СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-14T13:30:11+03:00

МЧС предупреждает: в Иркутской области 15 января ожидаются сильный ветер и поземки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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На дорогах Иркутской области станет небезопасно. В регионе ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков днем 15 января в северных районах ожидается западный и юго-западный ветер 12-17 м/с. Возможны бесснежные метели - поземки.

- При ухудшении видимости из-за поземки автомобилистам не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Опасны и снежные переметы на проезжей части, сбавляйте скорость при встрече с ними.

Также при сильном ветре возможны отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов. Спасатели просят не оставлять открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

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