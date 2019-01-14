2019-01-14T13:50:21+03:00
Общество

Перекрестки Иркутска оборудовали "говорящими" светофорами

Всего установили четыре говорящих устройства
Ольга БУЕВА
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Перекрестки Иркутска оборудовали "говорящими" светофорами. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаПерекрестки Иркутска оборудовали "говорящими" светофорами. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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Конечно, город должен быть не только красивым, но и удобным. Специально для незрячих и слабовидящих пешеходов установили "говорящие" светофоры. Они сообщают, когда можно начинать переходить дорогу и когда уже нельзя - загорелся красный цвет.

- Светофоры поставили на улицах ЛенинаТимирязева, Ленина – Горького, а также на пешеходных переходах вблизи остановочных пунктов «Южная» и «Поселок Энергетиков», - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Сейчас мы составляем перечень пешеходных переходов, на которых в этом году установят "говорящие". Такое сопровождение помогает ориентироваться людям с ослабленным зрением при переходе регулируемого перекрестка.

В настоящее время прорабатывается перечень пешеходных переходов, на которых в этом году будут проведены работы по установке таких светофоров. Предполагается, что в первую очередь они появятся рядом с социальными учреждениями.

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