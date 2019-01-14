Прогноз погоды в Иркутске: 15 января днем -12 градусов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-14T16:56:47+03:00

По области – снег и ветер до 17 м/с

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В Иркутске 15 января по прогнозам синоптиков будет переменная облачность, без осадков. Ветер подует северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Ночью на улице будет около -24, днем воздух прогреется до -10,-12 градусов.

- По области во вторник - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. Местами с порывами до 14 м/с, а в северных районах и до 17 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -24,-29, при прояснении -34,-39. Днем уличные термометры по Иркутской области покажут -9,-14, при облачной погоде -19,-24. В западных, северо-западных районах местами ночью температура воздуха -15,-20, днём -3,-8 градусов.