2019-01-14T16:56:47+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 15 января днем -12 градусов

По области – снег и ветер до 17 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 15 января днем -12 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 15 января днем -12 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 15 января по прогнозам синоптиков будет переменная облачность, без осадков. Ветер подует северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Ночью на улице будет около -24, днем воздух прогреется до -10,-12 градусов.

- По области во вторник - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. Местами с порывами до 14 м/с, а в северных районах и до 17 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -24,-29, при прояснении -34,-39. Днем уличные термометры по Иркутской области покажут -9,-14, при облачной погоде -19,-24. В западных, северо-западных районах местами ночью температура воздуха -15,-20, днём -3,-8 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске
Водителя автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске, на год лишили прав за оставление места ДТП
Перекрестки Иркутска оборудовали "говорящими" светофорами
МЧС предупреждает: в Иркутской области 15 января ожидаются сильный ветер и поземки
Сход 29 вагонов в Иркутской области: Следственный комитет расследует причины аварии
Авария с маршруткой в Киренске: водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлением
Большой куш: в Иркутской области у приставов похитили 213 килограмм изъятого нефрита
Очередной дрифт у памятника Александру III в Иркутске: водителя «Тойота Приус» нашли по соцсетям
Торжественная встреча эшелона с танками Т-34 прошла в Иркутске
Откопали грузовик из сугроба:экипаж ДПС помог водителю вытащить УАЗ, съехавший в кювет
Две бани и автомобиль «Toyota» сгорели в Иркутске за сутки
Самолет Иркутск-Москва экстренно сел в Перми: стало плохо пассажиру
Чемпионат России 2019 по волейболу: «Ангара» из Иркутска продолжает выигрывать
Бал-маскарад прошел на острове Конном в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 14 января днем будет -19
Бурятии ребенок попал под колеса автомобиля, катаясь на «ватрушке»
В Ангарске столкнулись четыре автомобиля
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла новосибирский «Сибсельмаш»
Пешеход попал под колеса автомобиля на улице Байкальской в Иркутске
Легкоатлет Александр Меньков установил лучший результат сезона в мире на турнире в Иркутске