2019-01-15T03:30:00+03:00
Общество

Крещение Господне в Иркутске: на время крестного хода перекроют движение транспорта у залива Якоби

Запрет на проезд коснется только улицы Якоби
Мария КНЯЗЕВА
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Окунуться в иордань в черте Иркутска можно будет только на заливе ЯкобиОкунуться в иордань в черте Иркутска можно будет только на заливе ЯкобиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Крещение Господне – один из главных праздников православных иркутян. Праздничные службы в этот день пройдут во всех 26 храмах Иркутска. Но окунуться в иордань в черте города можно будет только на заливе Якоби. Над сооружением там ледового ансамбля мастера уже трудятся: будет четыре проруби для окунания и одна для разбора воды.

В 08.00 19 января начнется богослужение в храме Александра Невского, а в 10.00 оттуда стартует крестный ход к ледовой купели на заливе Якоби. Для обеспечения безопасности улицу Якоби перекроют на полчаса.

- Запрет на проезд будет действовать с 10.00 до 10.30, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Также, при большом количестве автомобилей, движение по улице Якоби в сторону пос. Ерши будет переведено сотрудниками ГИБДД в односторонний режим.

Выехать обратно в город можно будет по улицам Аносова и Мухиной. Если есть возможность, то от поездки на личном транспорте к «Иркутской Иордани» лучше отказаться. Это может привести к пробкам и заторам. Тем более, что для комфортного празднования все будет приготовлено. Рядом с купелью установят палатку для переодевания и обогрева. Можно будет выпить стакан бесплатного горячего чая. Маломобильным верующим помогут волонтеры.

- За охраной общественного порядка будут следить 270 сотрудников полиции и 13 экипажей ГИБДД, - отмечают в администрации. – Также будут работать сотрудники МКУ «Безопасный город» и спасатели МЧС.

В течение всего праздника на заливе Якоби будет дежурить бригада скорой помощи Центра медицины катастроф. Окунуться в иордань можно будет до 24.00.

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