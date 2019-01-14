2019-01-14T18:17:22+03:00
Происшествия

СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске. Фото: группа ДТП38Rus.СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске. Фото: группа ДТП38Rus.
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К расследованию обстоятельств аварии на остановке, расположенной на улице Карла Либкнехта подключился Следственный комитет РФ. Поводом для проверки стала информация в СМИ, что в результате ДТП, женщину доставили в больницу с переломами обеих ног. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили подробности.

- Проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, утром 14 января водитель автобуса №80 не заметив пожилую женщину, которая пыталась сесть в маршрутку, начал движение с открытой дверью. От чего, потеряв равновесие, 86-летняя иркутянка упала на асфальт. Многотонный автомобиль переехал ноги пенсионерки и скрылся с места ДТП. Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу. Это уже вторая доследственная проверка, проводимая по этому громкому происшествию, ранее полиция Иркутской области также начала расследование усмотрев в действиях 42-летнего мужчины нарушение правил дорожного движения.

Уже известно, что суд признал шофера виновным в оставлении места аварии и на 1 год лишил его водительских прав.

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