Проезд на участке улицы Карла Либкнехта закроют 18 января

СЕГОДНЯ 03:58 2019-01-15T05:06:55+03:00

Откроют его вечером в воскресенье

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В пятницу 18 января с 08.00 будет закрыт проезд на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Трилиссера до улицы Пискунова. Водителей просят быть внимательней, смотреть на установленные знаки. И по мере возможности, спланировать свой маршрут, на работу в том числе, заранее.

- На этом отрезке будет проводиться ремонт тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Откроют участок улицы на третий день, 20 января в 20.00.

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