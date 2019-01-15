2019-01-15T04:15:42+03:00
Общество

Наркопритон закрыли в Иркутской области

Он находился в квартире многоквартирного дома в Тулуне
Мария КНЯЗЕВА
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Наркопритон закрыли в Иркутской областиНаркопритон закрыли в Иркутской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Наркопритон прикрыли в многоквартирном жилом доме поселка Стекольный в Тулуне. С ноября по декабрь прошлого года 31-летний мужчина разрешал употреблять в своем доме наркотики. Как позже выяснилось, местный житель был уже ранее судим, причем неоднократно.

- В ходе досмотра по указанному адресу полицейскими обнаружено и изъято вещество растительного происхождения «каннабис» общей массой около 300 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация наркопритона». По этой статье мужчине грозит наказание до 4 лет лишения свободы. И еще 3 года сверху он может получить за «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Часть 2 статьи 228 УК РФ.

Полицейские просят быть бдительными всех жителей Приангарья. Обращать внимание на резкий запах в подъезде и большое количество «имеющих асоциальный внешний вид посетителей».

- Большую роль в ликвидации наркопритонов играют бдительные граждане, - отмечают сотрудники правопорядка. – Если какие-то подозрения возникнут, обращайтесь в дежурную часть ближайшего территориального отдела МВД. Или позвоните участковому.

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