2019-01-15T05:02:39+03:00
Спорт

Международные соревнования по стрельбе: иркутянин завоевал два золота и серебро

Турнир проходил в Словении
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Стрелковый союз РоссииФото: Стрелковый союз России
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Международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия накануне завершились в Руже в Словении. Спортсмен из Иркутска Артем Черноусов выступил на них просто отлично. В его копилке две золотых и одна серебряная медали.

- Золотую медаль Артем Черноусов в паре с заслуженным мастером спорта из Омской области Виталиной Бацарашкиной выиграл в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщает пресс-служба Министерство спорта Иркутской области. - В квалификации их результат составил 768 очков из 800 возможных, в финале – 487,3 очка.

И две медали разного достоинства иркутянин завоевал в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В первом старте он получил серебро, а во втором – золото.

В конце января Артему Черноусову и еще одной спортсменка из Иркутска Надежде Колода предстоит выступить на международных соревнованиях в Германии. Иркутянка завоевала это право, выиграв бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров на российских соревнованиях в Ижевске, которые завершились в минувшие выходные.

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