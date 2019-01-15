2019-01-15T08:43:15+03:00
Общество

Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины

Он накопил кредитов почти на 1 миллион рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины.Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Иркутска задолжал по кредитам, чтобы не выплачивать деньги он начал скрываться от приставов. Это продолжалось до тех пор, пока однажды он сам по случайности не оказался в том месте, которое так старательно избегал.

В Правобережный отдел судебных приставов Иркутска поступил исполнительный лист на местного жителя, который задолжал своим кредиторам 706 тысяч рублей. Мужчина настолько не желал возвращать долги, что съехал с квартиры, регулярно меняя временное жилье. И даже уволился с работы. Неофициально же, он устроился в одну из городских служб такси. Но и эта отчаянная попытка маскировки не спасла горе-должника. Выполняя очередной заказ на своем автомобиле «Suzuki Alto», иркутян забрал клиента и отправился по маршруту. Прямиком в отдел судебных приставов.

- Был составлен акт описи автомобиля, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Иномарка, принадлежащая должнику, была арестована.

Долгие попытки скрываться от долгов оказались тщетны. Если в ближайшее время житель Иркутска не найдет деньги, чтобы расплатиться с кредиторами, то его автомобиль уйдет с аукциона в счет оплаты задолженности.

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