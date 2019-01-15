«Глобальный ехор»: жителей Иркутской области приглашают встретить восточный Новый год танцем дружбы

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-15T09:44:35+03:00

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В Иркутске идет подготовка к празднованию Сагаалгана - Нового года по восточному календарю. На этот раз он наступит 5 февраля. Жителей и гостей областного центра приглашают присоединиться к участию в международном танцевальном флешмобе «Глобальный ехор», который пройдет на площади у дворца спорта «Труд».

Организаторы также подготовили для участников развлекательную программу – бурятские народные игры для всех возрастов и викторины на знание языка и традиций. Все еще раздумываете? Тогда бросьте вызов самому себе, а заодно и другим. Ведь на «Глобальном ехоре» не будет скучно. Так, мужчины смогут помериться силами за право называться Бааторами, для этого придется показать немалую силу и ловкость. А женщины, талантливые в рукоделии и творчестве поборются за звание Дангины.

- В день встречи Сагаалгаана на площадь придет Саган Убгэн – Белый Старец, бурятский Дед Мороз, - сообщили в пресс-службе центра культуры коренных народов Прибайкалья. – Он поздравит иркутян с наступлением Белого месяца.

Для тех, кто сомневается в своих талантах, не стоит расстраиваться раньше времени. Движения ехора просты и легки. Достаточно будет взяться со своими соседями за руки и синхронно двигаться по кругу в ритме музыки.