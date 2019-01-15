2019-01-15T11:11:57+03:00
Происшествия

ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадали

По предварительной версии водитель «Mazda» не справился с управлением и вылетел на встречку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадавших, среди них годовалый младенец. Сообщество ДТП38RUS.ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадавших, среди них годовалый младенец. Сообщество ДТП38RUS.
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Инспекторы ГИБДД изучают обстоятельства аварии, которая произошла в районе станции Суховская на трассе Иркутск-Ангарск. В результате лобового столкновения автомобилей «Mazda» и «Nissan» пострадали 2-ое взрослых и годовалый ребенок. Водитель иномарки «Nissan» погиб на месте. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали подробности.

Лобовое столкновение на трассе Иркутск-Ангарск.В ДТП в при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадавших, среди них годовалый младенец. Инстаграм группы Сводка38.Предоставлено "КП"

- По предварительной версии, мужчина, находившийся за рулем «Mazda» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Nissan». Водитель, а также женщина с младенцем, которые ехали на задних сидениях в «Nissan» доставлены в больницу.

«Nissan» в салоне которого находился ребенок. ДТП38RUS.

«Nissan» в салоне которого находился ребенок. ДТП38RUS.

Инспекторы ДПС продолжают выяснять причины случившегося. Сыщики изучают место ДТП и разыскивают возможных очевидцев случившегося.

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