ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадали
Инспекторы ГИБДД изучают обстоятельства аварии, которая произошла в районе станции Суховская на трассе Иркутск-Ангарск. В результате лобового столкновения автомобилей «Mazda» и «Nissan» пострадали 2-ое взрослых и годовалый ребенок. Водитель иномарки «Nissan» погиб на месте. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали подробности.
Лобовое столкновение на трассе Иркутск-Ангарск.В ДТП в при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадавших, среди них годовалый младенец. Инстаграм группы Сводка38.Предоставлено "КП"
- По предварительной версии, мужчина, находившийся за рулем «Mazda» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Nissan». Водитель, а также женщина с младенцем, которые ехали на задних сидениях в «Nissan» доставлены в больницу.
«Nissan» в салоне которого находился ребенок. ДТП38RUS.
Инспекторы ДПС продолжают выяснять причины случившегося. Сыщики изучают место ДТП и разыскивают возможных очевидцев случившегося.