2019-01-15T14:49:51+03:00
Происшествия

Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками

Ее поймали с поличным
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками.Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске полицейские задержали местную жительницу, известно, что как минимум три месяца она продавала запрещенные вещества жителям Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского. Девушку задержали после очередной попытки сбыта.

25-летняя девушка из Ангарска занималась продажей синтетических наркотиков бесконтактным способом. Для этого она размещала свертки с порошком в специальных тайниках. При обыске у сбытчицы изъяли более 56 грамм.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств.

Сыщики продолжают расследование и изучают все детали незаконного бизнеса молодой ангарчанки. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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