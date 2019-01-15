2019-01-15T14:07:00+03:00
Происшествия

Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд

Следствие, длившееся почти год, завершилось
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд.Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске завершилось расследование уголовного дела гражданина Грузии, которого обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом. Сыщики установили все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Свердловского районного суда рассказали подробности.

- В январе 2018 года к обвиняемому обратился знакомый земляк, который попросил помочь разобраться с обидчиками. Они назначили встречу около ТЦ «Лермонтов» в Свердловском районе Иркутска. Выяснение отношений привело к драке, в результате которой был ранен 24-летний иркутянин. В ближайшее время начнется рассмотрение материалов уголовного дела.

Кроме этого, из-за внезапной стрельбы в людном месте, рядом столкнулись три автомобиля.

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