2019-01-15T14:43:36+03:00
Общество

Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске

Их цель – создание нового места отдыха местной молодежи
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Мэрия Иркутска продолжает подготовку будущих работ на набережной реки Ушаковка. Благоустроить новые территории планируют в 2019 году. В администрации Иркутска рассказали подробности.

- Принято решение передать клубу молодых архитекторов разработку дизайн-проектов объектов берега реки Ушаковка. Как говорят сами начинающие архитекторы, основная идея – создание нового места притяжения молодежи. Уже сейчас предложено установить скейт-парк, велодороже и площадки для арт-объектов.

Остальные жители Иркутска также будут иметь право высказать свое мнение. В ближайшее время будут назначены общественные слушания.

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