Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-15T14:43:36+03:00

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Мэрия Иркутска продолжает подготовку будущих работ на набережной реки Ушаковка. Благоустроить новые территории планируют в 2019 году. В администрации Иркутска рассказали подробности.

- Принято решение передать клубу молодых архитекторов разработку дизайн-проектов объектов берега реки Ушаковка. Как говорят сами начинающие архитекторы, основная идея – создание нового места притяжения молодежи. Уже сейчас предложено установить скейт-парк, велодороже и площадки для арт-объектов.

Остальные жители Иркутска также будут иметь право высказать свое мнение. В ближайшее время будут назначены общественные слушания.

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