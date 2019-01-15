Третья победа подряд: ХК «Ермак» дома обыграл «Сарыарку»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-15T16:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты ангарского «Ермака» продолжают радовать своих болельщиков. «Оранжевые» одержали уже третью домашнюю победу подряд. В очередном матче ВХЛ наши парни обыграли «Сарыарку» из Караганды со счетом 3:1.

При этом начало игры осталось за гостями. В первом периоде «Сарыарку» вывел вперед Дмитрий Желнеровский. В начале второго отрезка ангарчане ответили на это сразу двумя точными бросками, которые на свой счет записали Роман Николаев и Артем Севостьянов.

То, что «Ермак» в этом матче всерьез может претендовать на волевую победу, стало понятно в третьем периоде, когда «оранжевые» в третий раз огорчили вратаря гостей, забросив третью шайбу. Красный свет за воротами зажег Сергей Чубыкин. В концовке наставник команды из Караганды заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это не помогло гостям восстановить равновесие. Ангарчане удержали победный счет.

Продолжить удачную серию «Ермак» попробует в выездном турне, которое начнется 19 января матчем с "Торосом" в башкирском городе Нефтекамск.