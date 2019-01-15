Прогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусов

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-15T17:14:54+03:00

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В Иркутске 16 января - переменная облачность. Снега, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер подует юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -17 градусов. Днём термометры на улицах покажут -9,-11.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 16 января юго-восточный, юго-западный с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -17,-22, при прояснении -27,-32. В горах Южного Прибайкалья и местами в Иркутском районе будет -12,-17. Днем по Иркутской области ожидается -8,-13 градусов, при облачной погоде -18,-23. В горах Южного Прибайкалья, местами в западных районах и горах Восточного Саяна синоптики обещают -2,-7. В северо-восточных районах области ночью ожидается -24,-29, при прояснении -34,-39, днём -24,-29, местами -15,-20.