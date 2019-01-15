2019-01-15T17:14:54+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусов

По области – небольшой снег, ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Иркутске 16 января - переменная облачность. Снега, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер подует юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -17 градусов. Днём термометры на улицах покажут -9,-11.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 16 января юго-восточный, юго-западный с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -17,-22, при прояснении -27,-32. В горах Южного Прибайкалья и местами в Иркутском районе будет -12,-17. Днем по Иркутской области ожидается -8,-13 градусов, при облачной погоде -18,-23. В горах Южного Прибайкалья, местами в западных районах и горах Восточного Саяна синоптики обещают -2,-7. В северо-восточных районах области ночью ожидается -24,-29, при прояснении -34,-39, днём -24,-29, местами -15,-20.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Третья победа подряд: ХК «Ермак» дома обыграл «Сарыарку»
Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске
Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд
Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками
ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадали
«Глобальный ехор»: жителей Иркутской области приглашают встретить восточный Новый год танцем дружбы
Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины
Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб
Международные соревнования по стрельбе: иркутянин завоевал два золота и серебро
Наркопритон закрыли в Иркутской области
Проезд на участке улицы Карла Либкнехта закроют 18 января
Крещение Господне в Иркутске: на время крестного хода перекроют движение транспорта у залива Якоби
СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске