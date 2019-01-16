2019-01-16T03:29:35+03:00
Спорт

Иркутян приглашают принять участие в любительских соревнованиях по конькобежному спорту

Участвовать могут все желающие и на любой модели коньков
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутян приглашают принять участие в любительских соревнованиях по конькобежному спортуИркутян приглашают принять участие в любительских соревнованиях по конькобежному спортуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Было бы желание! На иркутском стадионе «Труд» 2 февраля пройдут открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Принять участие в них могут все желающие. Любителей активного отдыха поделят на шесть возрастных групп: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения и 1990 года рождения и старше.

- Для учащихся с 1 по 5 класс дистанция будет 50 метров, для остальных – 100 метров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Открытие соревнований состоится в 11.00 часов, старты начнутся с 11.15.

Если вы любите кататься на коньках и хотите принять участие в турнире. Вам нужно зарегистрироваться в мандатной комиссии. Она начнет свою работу 28 января. Подать заявку нужно успеть до 1 февраля по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12.

КОНКРЕТНО

Документы необходимые для регистрации на соревнования:

- паспорт или свидетельство о рождении,

- полис обязательного медицинского страхования,

- справку о допуске от врача,

- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.

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