2019-01-16T04:10:52+03:00
Спорт

Чемпионат России по волейболу, четвертый тур: четыре победы из четырех у «Ангары» из Иркутска

Сегодня, 16 января, иркутские спортсменки играют итоговый матч этого тура
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Министерство спорта Иркутской областиФото: Министерство спорта Иркутской области
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О том, что наши спортсменки из клуба «Ангара» - умницы, мы пишем на протяжении всего Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «Б» Зона Сибири и Дальнего Востока. И по-прежнему они продолжают нас радовать и удерживать первенство в турнирной таблице.

Так, в Омске они выиграли уже четыре игры подряд. Удалось обыграть читинскую «Забайкалку», «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области, «Надежды Хакасии» из Абакана и «Алтай-АГАУ» из Барнаула.

- Сегодня у нас заключительный день игр четвертого тура чемпионата, - отмечают в ЖВК «Ангара». – Нам предстоит встретиться с хозяевами поля, с командой «Омь-СибГУОР».

Игра начнется в 19.00 по иркутскому времени. Посмотреть ее иркутяне могут через онлайн-трансляцию на YouTube канале омской команды.

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