Иркутск и Ангарск связал новый автобусный маршрут № 380

СЕГОДНЯ 04:39 2019-01-16T04:39:08+03:00

Теперь из аэропорта Иркутска можно уехать сразу в соседний город

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С этой недели между Иркутском и Ангарском курсирует автобус с новым маршрутом. Теперь от аэропорта Иркутска можно уехать сразу в Ангарск. Чтобы сделать так, нужно сесть в автобус № 380.

- Маршрут 380 «Иркутск (аэропорт) – «Ангарск (диспетчерский пункт)» ездит ежедневно. Отправление в 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, - сообщает сайт иркутского автовокзала.

Напомним, что до этого времени между городами ездили автобусы №372 и 371 через центр Иркутска и №375 следовал по улице Лермонтова.

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