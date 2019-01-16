СЕГОДНЯ 05:16 2019-01-16T05:21:46+03:00

Заявки на участие в экспедиции «Пламя гордости за Победу» принимаются до 1 марта. Фото: сайт Национальной премии Гражданская инициатива

Международная молодежная экспедиция пройдет уже в пятый раз

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«Пламя гордости за Победу» - международная молодежная экспедиция, которая проходит раз в 5 лет. Эта будет пятая по счету и приурочена она к 80-летнему юбилею победы советских и монгольских войск в районе реки Халхин-Гол.

Маршрут экспедиции непрост: Иркутск - Шелехов - Слюдянка -Байкальск - Улан-Удэ – Кяхта - Дархан - Улан-Батор - Халхин-Гол - Улан-Батор - Кяхта - Иркутск. Более 5000 км. Поэтому и участвовать в ней могут не все. Только здоровые, выносливые, физически сильные люди, готовые к продолжительным нагрузкам.

Экспедиция стартует в августе. Так, всем участникам на момент старта должно быть не меньше 18 лет. Начало у иркутского «Вечного огня». Конечная точка - в соммоне Сумбэр.

- Заявки принимаются до 1 марта 2019 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 47, офис 115 или в электронном варианте: irk.hg.2019@mail.ru, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Участвовать могут также студенты, участники региональных молодежных общественных объединений, работники предприятий и организаций. Тогда нужно зарегистрировать кандидатов на сайте: www.ais.fadm.gov.ry.

По пути участники возложат венки к памятникам воинов, посетят воинские части, прослушают научно-исторические лекции и многое другое.