2019-01-16T05:21:46+03:00
Общество

Заявки на участие в экспедиции «Пламя гордости за Победу» принимаются до 1 марта

Международная молодежная экспедиция пройдет уже в пятый раз
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Заявки на участие в экспедиции «Пламя гордости за Победу» принимаются до 1 марта. Фото: сайт Национальной премии Гражданская инициативаЗаявки на участие в экспедиции «Пламя гордости за Победу» принимаются до 1 марта. Фото: сайт Национальной премии Гражданская инициатива
Изменить размер текста:

«Пламя гордости за Победу» - международная молодежная экспедиция, которая проходит раз в 5 лет. Эта будет пятая по счету и приурочена она к 80-летнему юбилею победы советских и монгольских войск в районе реки Халхин-Гол.

Маршрут экспедиции непрост: Иркутск - Шелехов - Слюдянка -Байкальск - Улан-Удэ – Кяхта - Дархан - Улан-Батор - Халхин-Гол - Улан-Батор - Кяхта - Иркутск. Более 5000 км. Поэтому и участвовать в ней могут не все. Только здоровые, выносливые, физически сильные люди, готовые к продолжительным нагрузкам.

Экспедиция стартует в августе. Так, всем участникам на момент старта должно быть не меньше 18 лет. Начало у иркутского «Вечного огня». Конечная точка - в соммоне Сумбэр.

- Заявки принимаются до 1 марта 2019 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 47, офис 115 или в электронном варианте: irk.hg.2019@mail.ru, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Участвовать могут также студенты, участники региональных молодежных общественных объединений, работники предприятий и организаций. Тогда нужно зарегистрировать кандидатов на сайте: www.ais.fadm.gov.ry.

По пути участники возложат венки к памятникам воинов, посетят воинские части, прослушают научно-исторические лекции и многое другое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Союз «ТПП ВС» получил сертификат соответствия требованиям системы «Инспектсерт»
Причиной пожара в усть-илимском Центре социальной помощи могла стать детская шалость
Иркутск и Ангарск связал новый автобусный маршрут № 380
Чемпионат России по волейболу, четвертый тур: четыре победы из четырех у «Ангары» из Иркутска
Иркутян приглашают принять участие в любительских соревнованиях по конькобежному спорту
Прогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусов
Третья победа подряд: ХК «Ермак» дома обыграл «Сарыарку»
Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске
Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд
Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками
ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадали
«Глобальный ехор»: жителей Иркутской области приглашают встретить восточный Новый год танцем дружбы
Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины
Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб
Международные соревнования по стрельбе: иркутянин завоевал два золота и серебро
Наркопритон закрыли в Иркутской области
Проезд на участке улицы Карла Либкнехта закроют 18 января
Крещение Господне в Иркутске: на время крестного хода перекроют движение транспорта у залива Якоби
СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске