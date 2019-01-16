2019-01-16T06:31:28+03:00
Происшествия

Причиной пожара в усть-илимском Центре социальной помощи могла стать детская шалость

Были эвакуированы 66 детей и персонал центра
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Причиной пожара в усть-илимском Центре социальной помощи могла стать детская шалость.Причиной пожара в усть-илимском Центре социальной помощи могла стать детская шалость.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Инспекторы пожарного надзора назвали предварительную причину пожара, который произошел в Центре социальной помощи города Усть-Илимск. По основной версии, это могло случиться по вине воспитанников учреждения. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности.

- Дознаватели установили, что пожар начался из-за нарушения противопожарных требований. В одной из комнат, воспитанники центра баловались с огнем. Благодаря правильным решениям персонала учреждения была проведена эвакуация, никто не пострадал.

Напомним, что сообщение о пожаре в Центре социальной помощи поступило вечером 15 января около 20.30. Сработала автоматическая сигнализация. По тревоге были подняты 5 бригад спасателей. Пламя быстро удалось ликвидировать. Огонь успел повредить мебель стены и потолок на площади 20 квадратных метров.

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