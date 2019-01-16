СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-16T07:45:48+03:00

Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием трамвая и грузовика в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сыщики выясняют подробности аварии, которая произошла на остановке «Детская». Грузовой автомобиль «Shacman» не справившись с управлением, влетел в трамвай №4, из которого в этот момент выходила 15-летняя пассажирка. Подросток получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу.

Вечером 15 января около 20.15 на улице Напольная произошло столкновение трамвая и грузовика «Shacman». Удар пришелся в кабину трамвая. 15-летнюю девочку, пострадавшую при аварии увезла бригада скорой помощи. Прибывшие экипажи ГИБДД осмотрели место происшествия и допросили водителя большегруза.

- Мужчина пояснил, что двигался на зеленый сигнал светофора, на перекрестке увидел трамвай, начал тормозить, но автомобиль занесло, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – По его словам, он двигался со скоростью около 50 км/ч.

Проводится доследственная проверка. Сыщикам предстоит проверить показания водителей и установить виновных. Свидетелей происшествия, которые располагают информацией о событии, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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