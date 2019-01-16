СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-16T09:42:03+03:00

Сирот из Иркутской области будут готовить к самостоятельной жизни по специальной программе. Фото: пресс-служба министерства образования Иркутской области.

Их разместят в социальных квартирах, где дети будут учиться вести хозяйство, готовить еду и, самое главное - уживаться друг с другом

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На базе трех школ-интернатов Иркутской области создадут «социальные квартиры». Такое решение приняло региональное министерство образования. Для этого позаимствуют опыт коллег из Ставрополя.

Воспитанников школ-интернатов из Киренска, Нижнеудинска и Саянска подготовят к самостоятельной жизни с помощью нового метода, разработанного в Ставрополе. Новый подход рассчитан на старшеклассников, которых планируют поселить жить вместе на «социальных квартирах» - мини-общежитиях. Дети будут совместно готовить себе еду и вести общий быт. Все произошедшее за день будет записываться в дневники для отчета.

- Детей отберут после прохождения психологических тестов на совместимость, - сообщили в пресс-службе министерства образования Иркутской области. – Девочки и мальчики будут жить раздельно.

Известно, что на новый проект уже выделено 750 тысяч рублей. На эти деньги закупили все самое необходимое: бытовую технику, мебель, посуду и кухонный инвентарь.

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