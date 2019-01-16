Сергей Сокол: «При строительстве школ нужен разумный подход, а не экономия»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:46:42+03:00

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Школы, детские сады и больницы необходимо строить там, где есть необходимость, а не там, где муниципалитеты могут найти деньги на проект. Так считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. В рабочей поездке в Шелеховском районе вместе с депутатами ЗС спикер посетил среднюю общеобразовательную школу № 7. Ранее к парламентариям не раз обращались жители села Олха с жалобами. По их мнению, условия в школе не соответствуют современным стандартам.

Школа, скажем, одна из старейших. Она была открыта в 1895 году, в 1930 построено одноэтажное, деревянное с печным отоплением. В 1972-ом появилась угольная котельная. Сегодня здесь в две смены учатся 264 ребенка. Состояние здания действительно плачевное. В спортзале - холодно, имеются просадки стен, на хватает кабинетов, нет помещений для библиотеки и актового зала. При этом людей в Олхе становится все больше, и вопрос строительства новой современной школы стоит остро.

- В 21 веке, всего в нескольких километрах от областного центра региона, мы видим, в каких условиях учатся дети! - отметил спикер, осмотрев здание. - На конец 2018 года в бюджете остались неизрасходованными почти 15 миллиардов рублей. Это деньги могли бы быть направлены на ремонты, строительство новых образовательных учреждений. Подход к этому вопросу должен быть государственным - не зависеть от каких-то рейтингов. Мы видим сегодня, что школы строят там, где есть деньги на проектно-сметную документацию. Такого быть не должно. Необходимо выстроить систему, социальные объекты должны строиться там, где они необходимы.

Кстати, в Олхе муниципалитет готовит проектно-сметную документацию новой школы. За основу был взят типовой проект, по которому возвели школу в поселке Покосный Братского района. Проект рассчитан на 350 мест.