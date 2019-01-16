2019-01-16T11:46:42+03:00
Общество

Сергей Сокол: «При строительстве школ нужен разумный подход, а не экономия»

Председатель ЗакСобрания Иркутской области находится в рабочей поездке в Шелеховском районе
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школы, детские сады и больницы необходимо строить там, где есть необходимость, а не там, где муниципалитеты могут найти деньги на проект. Так считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. В рабочей поездке в Шелеховском районе вместе с депутатами ЗС спикер посетил среднюю общеобразовательную школу № 7. Ранее к парламентариям не раз обращались жители села Олха с жалобами. По их мнению, условия в школе не соответствуют современным стандартам.

Школа, скажем, одна из старейших. Она была открыта в 1895 году, в 1930 построено одноэтажное, деревянное с печным отоплением. В 1972-ом появилась угольная котельная. Сегодня здесь в две смены учатся 264 ребенка. Состояние здания действительно плачевное. В спортзале - холодно, имеются просадки стен, на хватает кабинетов, нет помещений для библиотеки и актового зала. При этом людей в Олхе становится все больше, и вопрос строительства новой современной школы стоит остро.

- В 21 веке, всего в нескольких километрах от областного центра региона, мы видим, в каких условиях учатся дети! - отметил спикер, осмотрев здание. - На конец 2018 года в бюджете остались неизрасходованными почти 15 миллиардов рублей. Это деньги могли бы быть направлены на ремонты, строительство новых образовательных учреждений. Подход к этому вопросу должен быть государственным - не зависеть от каких-то рейтингов. Мы видим сегодня, что школы строят там, где есть деньги на проектно-сметную документацию. Такого быть не должно. Необходимо выстроить систему, социальные объекты должны строиться там, где они необходимы.

Кстати, в Олхе муниципалитет готовит проектно-сметную документацию новой школы. За основу был взят типовой проект, по которому возвели школу в поселке Покосный Братского района. Проект рассчитан на 350 мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК проверит обстоятельства столкновения трамвая и грузовика в Иркутске
ДТП в Иркутской области: вахтовый автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб
Сирот из Иркутской области будут готовить к самостоятельной жизни по специальной программе
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием трамвая и грузовика в Иркутске
Союз «ТПП ВС» получил сертификат соответствия требованиям системы «Инспектсерт»
Причиной пожара в усть-илимском Центре социальной помощи могла стать детская шалость
Заявки на участие в экспедиции «Пламя гордости за Победу» принимаются до 1 марта
Иркутск и Ангарск связал новый автобусный маршрут № 380
Чемпионат России по волейболу, четвертый тур: четыре победы из четырех у «Ангары» из Иркутска
Иркутян приглашают принять участие в любительских соревнованиях по конькобежному спорту
Прогноз погоды в Иркутске: 16 января днем будет -11 градусов
Третья победа подряд: ХК «Ермак» дома обыграл «Сарыарку»
Клуб молодых архитекторов разработает концепцию благоустройства набережной реки Ушаковка в Иркутске
Дело о стрельбе возле ТЦ «Лермонтов» передано в суд
Делала закладки: 25-летнюю ангарчанку задержали за торговлю наркотиками
ДТП на трассе Иркутск-Ангарск: при лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб, трое пострадали
«Глобальный ехор»: жителей Иркутской области приглашают встретить восточный Новый год танцем дружбы
Пункт назначения: таксист-должник из Иркутска подвез пристава и остался без машины
Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб
Международные соревнования по стрельбе: иркутянин завоевал два золота и серебро
Наркопритон закрыли в Иркутской области
Проезд на участке улицы Карла Либкнехта закроют 18 января
Крещение Господне в Иркутске: на время крестного хода перекроют движение транспорта у залива Якоби
СК начал проверку ДТП с участием автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске