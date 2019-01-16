СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-16T12:34:47+03:00

СК проверит обстоятельства столкновения трамвая и грузовика в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутске продолжается расследование причин ДТП случившегося на улице Напольная. На остановке «Детская» столкнулись трамвай №4 и грузовик «Shacman». Один человек пострадал. В СУ СК России по Иркутской области сообщили подробности.

- Начата доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Известно, что в момент столкновения из трамвая выходил подросток, 15-летняя девочка получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу.

Сыщики выясняют причины случившегося. По предварительной версии, водитель самосвала не справился с управлением.

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