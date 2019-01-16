Сергей Сокол: Молодое поколение вместе с депутатами на равных могут формировать повестку развития региона

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-16T13:17:20+03:00

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Старт выборам в Молодежный парламент при Законодательном Собрании региона объявлен! Об этом заявил спикер Сергей Сокол на встрече депутатов с молодежью. Напомним, из числа делегированных представителей молодежных парламентов, созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской области, в состав Молодежного парламента избирается 19 депутатов. Еще 19 человек - на конкурсной основе. Кандидаты должны будут представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить свою активную общественную работу. Положения о порядке проведения выборов будет опубликовано на сайте Законодательного Собрания 17 января.

- Важно, чтобы молодые люди, когда идут в политику, понимали, зачем они это делают, кем хотят быть – бюрократами, которые только обещают, или защитниками и трансляторами интересов молодежи, профессиональными политиками, которые действительно хотят что-то изменить и готовы нести ответственность, – заметил Сергей Сокол. - Важно, чтобы молодые люди были активными, претворяли в жизнь свои инициативы, и им не хотелось уезжать из Иркутской области.

Кстати, предыдущий состав Молодежного парламента активно участвовал в работе. Его инициативы касались поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, профилактики наркомании среди молодежи. Были реализованы проекты по повышению престижа рабочих специальностей. Кроме того значимым стало решение о наделении Молодежного парламента правом законотворческой инициативы.