2019-01-16T16:14:59+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 17 января днем будет -12 градусов

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 17 января днем будет -12 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 17 января днем будет -12 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 17 января - переменная облачность, без осадков. Утром нас ждет туман. Те, кто сядет за руль, будьте аккуратны. Ветер будет дуть западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20,-22. Днем по прогнозам синоптиков, ожидается -10,-12 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный, в южных районах - западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура в Приангарье ночью -20,-25, при прояснении -30,-35. В западных, северо-западных районах при натекании облачности -10,-15 градусов. Днем по Иркутской области -8,-13, при облачной погоде -18,-23.

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