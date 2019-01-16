Мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал заявление об отставке

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-16T16:42:11+03:00

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Мэр города Усть-Илимск Иркутской области Вакиль Тулубаев подал в муниципальную думу заявление о сложении полномочий.

- Мэр Усть-Илимска обратился в городскую думу с заявлением об отставке, инициировав заседание думы для рассмотрения его заявления на 21 января, - сообщили в пресс-службе Думы Усть-Илимска.

Также в СМИ сообщается, что поводом для этого стало то, что два года подряд депутаты признавали работу администрации неудовлетворительной.

СПРАВКА «КП»

Тулубаев Вакиль Касимович родился 9 апреля 1951 года в селе Головинка Аларского района Иркутской области. Окончил Иркутский энергостроительный техникум и Братский индустриальный институт. В Усть-Илимске проживает с 1976 года. В 1997 году назначен на главную должность муниципальной службы – первого заместителя главы Администрации города Усть-Илимска. С 2008 по 2010 исполнял обязанности главы Администрации города Усть-Илимска. В 2014 году избран депутатом Городской Думы шестого созыва по 13 избирательному округу. С 22 сентября 2015 года приступил к исполнению полномочий мэра города Усть-Илимска.