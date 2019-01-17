Выставка народного художника России Анатолия Алексеева откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:19 2019-01-17T03:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 25 января, в главном здании Иркутского художественного музея откроется выставка старейшего живописца Иркутска Анатолия Ивановича Алексеева. Экспозиция подготовлена специально к 90-летию народного художника России, академика Российской академии художеств, почетного гражданина Иркутской области.

- Гости музея увидят более 50 работ автора, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва. – Экспозиция отражает все грани дарования художника. В ней - и монументальные исторические полотна, и бытовые композиции, и портреты современников, графические листы, пейзажи и натюрморты.

Конечно, будут такие знаменитые произведения Алексеева, как «Легендарная хроника», «Солдаты стройбата», «Сибирь социалистическая», «Клятва», «Посвящение декабристам» и другие. Вход на открытие свободный. Начало в 16.00.