2019-01-17T03:19:11+03:00
Звезды

Выставка народного художника России Анатолия Алексеева откроется в Иркутске

Вход на открытие свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины "Строители-скалолазы Саяно-Шушенской". Фото: Иркутский областной художественный музейФрагмент картины "Строители-скалолазы Саяно-Шушенской". Фото: Иркутский областной художественный музей
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В пятницу, 25 января, в главном здании Иркутского художественного музея откроется выставка старейшего живописца Иркутска Анатолия Ивановича Алексеева. Экспозиция подготовлена специально к 90-летию народного художника России, академика Российской академии художеств, почетного гражданина Иркутской области.

- Гости музея увидят более 50 работ автора, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва. – Экспозиция отражает все грани дарования художника. В ней - и монументальные исторические полотна, и бытовые композиции, и портреты современников, графические листы, пейзажи и натюрморты.

Конечно, будут такие знаменитые произведения Алексеева, как «Легендарная хроника», «Солдаты стройбата», «Сибирь социалистическая», «Клятва», «Посвящение декабристам» и другие. Вход на открытие свободный. Начало в 16.00.

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