2019-01-16T18:22:46+03:00
Происшествия

В Иркутске мужчина обстрелял салон красоты из-за неприязни к его владелице

В заведении работала жена подозреваемого
Ольга БУЕВА
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В Иркутске мужчина обстрелял салон красоты из-за неприязни к его владелицеВ Иркутске мужчина обстрелял салон красоты из-за неприязни к его владелицеФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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В Иркутске на улице Красных Мадьяр 34-летний местный жители два раза выстрелил из пневматики в салон красоты. Затем бросил под окна пакет с легковоспламеняющейся жидкостью и сожженные спички.

- Салон не загорелся, никто не пострадал, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

По горячим следом подозреваемого поймали. Мужчина во всем признался. Он объяснил свой поступок тем, что испытывает неприязнь к хозяйке салона. Известно, что до этого в салоне визажистом работала жена задержанного. Возможно, между ней и бывшей работодательницей произошел конфликт. Сейчас оперативники выясняют все подробности произошедшего.

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