«Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Волгой» в Ульяновске

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-16T19:06:44+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не сумели начать очередное выездное турне с победы. В Ульяновске бело-синие сыграли вничью с местной «Волгой» со счетом 7:7.

При этом начали матч наши парни за здравие. Уже к 14-й минуте иркутяне вели в счете 2:0. Сначала с 12-метрового штрафного удара был точен Павел Дубовик, а затем мяч на свой счет записал Тимофей Безносов. Но после этого подопечные Андрея Рушкина позволили хозяевам льда восстановить равновесие. «Волга» сравняла счет после голов Рустама Тургунова и Алексея Ничкова. Все тот же Тимофей Безносов вновь вывел нашу дружину вперед, оформив дубль, но концовку первого тайма хоккеисты «Байкал-Энергии» провалили, пропустив три мяча подряд. На перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу «Волги».

Второй отрезок получился не менее результативным. Зрители увидели еще 6 забитых мячей, 4 из которых влетели в ворота «Волги». Когда хозяева льда вели 7:4, иркутяне не опустили клюшек и сумели догнать соперника. Мячи на свой счет записали Александр Баздырев, Петр Захаров, ну а спасительное очко нашей команде принес Иван Нечаев.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 19 января в Нижнем Новгороде со «Стартом».