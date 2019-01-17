2019-01-17T03:38:08+03:00
Спорт

Четвертый тур чемпионата России по волейболу: иркутская «Ангара» на первом месте

Имена победителей чемпионата станут известны в марте
Мария КНЯЗЕВА
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Четвертый тур чемпионата России по волейболу: иркутская «Ангара» на первом месте. Фото: Министерство спорта Иркутской областиЧетвертый тур чемпионата России по волейболу: иркутская «Ангара» на первом месте. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Ура! Иркутский женский клуб «Ангара» удержал свое лидерство! Снова в копилке нашей команды 5 победи из 5 возможных в играх четвертого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «Б» Зона Сибири и Дальнего Востока. Последняя игра состоялась накануне с хозяевами поля «Омь-СибГУОР» в Омске. Счет встречи 3:1 в пользу иркутянок.

Конечно, это радует, что на протяжении долгого времени наши девушки выигрывают. Однако, расслабляться пока рано. Имя чемпионок России станет известно только в марте.

- Нас ждут еще два тура чемпионата, - рассказали «КП» представители ЖВК «Ангара». – Пятый тур пройдет в Барнауле, начнется 5 февраля. А шестой – в Новосибирской области. Он стартует 26 февраля.

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