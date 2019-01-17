Крещение Господне в Иркутске: на Байкале пройдет традиционный праздничный заплыв

СЕГОДНЯ 04:11 2019-01-17T04:14:28+03:00

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К празднику Крещения Господня иркутяне уже готовятся и физически, и духовно. Всего в Иркутской области организуют более сотни ледовых купелей. Главная Иордань Иркутска будет, по традиции, на заливе Якоби. Но вы можете выбрать и еще один интересный вариант – окунуться на Крещение в воды Байкала. Иордань в Листвянке будет работать уже в ночь с 18 на 19 января.

- Ждём всех 18-19 января с 23.30 до 18.00 в Листвянке, по адресу: Горького 3а, - приглашает Центр зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы».

На берегу озера будет организована теплая раздевался, горячий чай. Кроме того, сами члены клуба, которые уже привыкли к подобного рода нагрузкам, устроят праздничный крещенский заплыв. Состоится он, по сообщению организаторов, 19 января в 14.00 от причала «Рогатка». Обычно, длина заплыва – 500 метров.

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