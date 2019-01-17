Прогуливался с 2 кг наркотиков: мужчину задержали в Иркутской области
Дело было в поселке Мишелевка Усольского района. Полицейские заприметили мужчину, шедшего с мешком. Решили проверить, что там у него. Оказалось, запрещенное растительное наркотическое средство. Как позже показала экспертиза, это была действительно так .
- Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Теперь 22-летнему жителю поселка грозит до 10 лет лишение свободы.
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