2019-01-17T05:40:13+03:00
Общество

Прогуливался с 2 кг наркотиков: мужчину задержали в Иркутской области

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
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Мужчину задержали с двумя килограммами наркотиков.Мужчину задержали с двумя килограммами наркотиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дело было в поселке Мишелевка Усольского района. Полицейские заприметили мужчину, шедшего с мешком. Решили проверить, что там у него. Оказалось, запрещенное растительное наркотическое средство. Как позже показала экспертиза, это была действительно так .

- Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь 22-летнему жителю поселка грозит до 10 лет лишение свободы.

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