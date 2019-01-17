2019-01-17T04:48:01+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство СФО по киокусинкай пройдут в Иркутске

Посмотреть бои могут все желающие
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат и первенство СФО по киокусинкай пройдут в Иркутске. Фото: Министерство спорта Иркутской областиЧемпионат и первенство СФО по киокусинкай пройдут в Иркутске. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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В эти выходные, 19-20 января, во Дворце спорта «Труд» пройдут бои чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по киокусинкай. Всего в списке участников 258 человек. Они приедут в столицу Приангарья из Кемеровской и Омской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Бурятия.

- Среди заявившихся на соревнования - шесть мастеров спорта России и 26 кандидатов в мастера спорта, - отмечают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Конечно, победители и призеры чемпионата и Кубка России, чемпионата Европы, Международных соревнований «Кубок «Сэйкен»».

Соревноваться будут в двух дисциплинах «ката» и «ката-группа» в разных весовых категориях. Чемпионат пройдет среди мужчин весом 60, 70,80, 90 кг и среди женщин 65-ти кг. А вот юных спортсменов, приехавших выступить на Первенстве СФо разделат по возрасту: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Будет разыграно в общей сложности 55 комплектов медалей. Проведут и специальные номинации, такие как «За волю к победе», «За лучшую технику» и другие.

Финальные поединки состоятся 20 января. Начало в 11.00. Вход на соревнования оба дня – свободный.

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